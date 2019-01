13-jähriges Talent aus Steyr siegte beim Ennstalcup

LACKENHOF, LOSENSTEIN. Doppelerfolge für Mayr und Lumplecker.

Magdalena Mayr feierte ihren ersten Sieg beim Ennstalcup. Bild: Würleitner

Die Skitalente trumpften beim vom SV Losenstein organisierten Auftakt des Ennstalcups in Lackenhof am Ötscher mit 104 Startern ab der Schülerklasse groß auf. In der Damenklasse feiert die erst 13-jährige Magdalena Mayr vom SK Steyr in beiden Riesentorläufen einen Sieg, bei den Herren konnte Favorit Daniel Lumplecker vom WSV Trattenbach gerade noch den Angriff des 15-jährigen Markus Stubauer von den Naturfreunden Großraming parieren.

Mayr bewies mit Startnummer eins, dass sie mehr als nur eine Testpilotin ist. Die Vizemeisterin aus dem Vorjahr erzielte zweimal Laufbestzeit und gewann damit erstmals bei den Damen. Hinter ihr lieferten sich die zweifache Ennstalcup-Siegerin Marlies Kaiser (Großraming) und die stark fahrende Denise Dietl vom WSV Trattenbach ein flottes Duell – wobei jede der beiden einmal Zweite wurde.

Bei den Herren kam es überraschenderweise nicht zum erwarteten Duell der Ennstalcup-Sieger der letzten beiden Jahre. Denn der Großraminger Markus Rohrweck konnte im ersten Rennen gerade noch einen Ausfall verhindern und landete nur auf Platz 21. Titelverteidiger Lumplecker fuhr hingegen Bestzeit vor Stubauer und Johannes Riepl vom WSV Trattenbach, der erstmals seit 2016 wieder auf das Podest kam.

Auch im zweiten Rennen legte Stubauer eine Spitzenzeit vor. Mit minimalen neun hundertstel Sekunden Vorsprung verhinderte Lumplecker gerade noch den ersten Ennstalcup-Sieg des 15 Jährigen. Platz drei sichert sich Routinier Thomas Springer vom SK Steyr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema