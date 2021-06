1:2 guter Test: Gegner war die Austria

1:2 darf man im Fußball verlieren, wenn der EM-Gegner Italien ist, oder im Fall von Vorwärts Steyr die Wiener Austria beim Testspiel am Samstag in der Generali-Arena. Vorwärts spielte auf Augenhöhe mit dem Europacup-Starter. Pascal Fischer erzielte sogar den Ausgleichstreffer in der 68. Minute, nachdem Benedikt Pichler die Violetten vor der Pause 1:0 in Führung gebracht hatte. In der 77. Minute aberkannte der Videoschiedsrichter (VAR), der ebenfalls getestet wurde, ein Tor des Austrianers Manfred Fischer. Der verwandelte Elfmeter von Dominik Fitz zum 2:1-Endstand für die Austria hielt dann jeder Zeitlupe stand. Vorwärts-Trainer Andreas Milot konnte dennoch mit seiner Mannschaft hochzufrieden sein. Eine Nagelprobe wird die Begegnung im ÖFB-Cup (Termin zwischen 16. und 18. Juli) sein, bei dem das Heimrecht noch nicht klar ist. Der FC Kitzbühel, den Politologe und Fußball-Fan Peter Filzmaier als Glücksfee im TV für die Steyrer aus dem Topf zog, kann beantragen, dass das Match auf seinem Rasen ausgetragen wird.