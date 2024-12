12 Feuerwehren bei Brand in Garsten im Einsatz

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Es war 13:38 Uhr, als die Alarmierung beim Landesfeuerwehrkommando einging: Unter dem Einsatzstichwort "Brand Gebäude" rückten die ersten Feuerwehren im Gemeindegebiet von Garsten (Bezirk Steyr-Land) an. Ein an ein Einfamilienhaus angrenzender Carport stand in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf die Hecke übergegriffen und bedrohten das Wohnhaus. Schnell war klar: Es braucht Verstärkung. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen und weitere Wehren nachalarmiert.

Einfamilienhaus stark verraucht

Den Einsatzkräften gelang es durch einen gezielten Löschangriff den Dachstuhl des Hauptgebäudes vor dem Brand zu schützen und das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Im Inneren des Einfamilienhauses wurde eine starke Verrauchung festgestellt. Um die Sichtverhältnisse und die Sicherheit zu verbessern, wurde eine Abluftöffnung geschaffen, um den Rauch gezielt abzuleiten.

Beträchtlicher Sachschaden

Der Einsatz dauerte am späten Montagnachmittag weiter an. 12 Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Polizei sowie das Kriseninterventionsteam waren vor Ort. "Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude", teilte die Feuerwehr Garsten mit. Laut aktuellem Informationsstand gebe es keine Verletzten. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Sobald der Einsatz beendet ist, wird die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

