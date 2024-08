11-Jähriger soll in Weyer mehrere Einbrüche begangen haben

Der Bub aus dem Bezirk Steyr-Land wird verdächtigt, am 3. Mai einen E-Scooter gestohlen zu haben, der versperrt vor einer Schule stand. Nach einiger Zeit soll der Elfjährige ihn beschädigt wieder zurückgestellt haben. Insgesamt drei Mal, zuletzt am 19. Mai, soll er bei einer Firma in Weyer Spielzeug von in Folien eingeschweißten Kinderzeitschriften gestohlen haben.

Außerdem wird das Kind verdächtigt, mehrere Einschleichdiebstähle in eine Turnhallte begangen zu haben - am 26. April, am 3. sowie am 6. Mai. Dabei soll er Bargeld, eine Kinderuhr und Kopfhörer aus den Garderoben erbeutet haben.

