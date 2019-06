105-jährige Steyrerin gab Tipps für ein langes Leben

Alt und gebrechlich? Ersteres stimmt, 100-Meter-Sprint wird Hermine Franger auch keinen mehr hinlegen, aber geistig ist die älteste Steyrerin nach wie vor fit. Davon durfte sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer überzeugen, der ihr zum 105. Geburtstag gratulierte. Die am 24. Juni 1914 geborene Münichholzerin feierte am Montag ihren Ehrentag.

Hermine Franger staunte, als der Landeshauptmann plötzlich vor der Türe stand und zum Geburtstag Blumen und Pralinen überreichte. Die 105-Jährige wohnt nicht in einem Alten- und Pflegeheim, sondern mit ihrer Tochter in einer Wohnung in der Leo-Gabler-Straße, berichtet ein Sprecher Stelzers. Vom "Schrecken" des hohen Besuchs erholte sich Franger rasch. Schon nach kurzer Zeit hatte sie für Stelzer ein paar Ratschläge für ein langes Leben auf Lager. Ihr Geheimtipp: Aktuelle Geschehnisse immer mitverfolgen. Umso mehr gelte dies bei sportlichen Großereignissen, so die betagte Steyrerin. Die Tennisspiele von Dominic Thiem verfolgt sie ebenso mit wie die Skirennen im Winter. Ihre Leidenschaft gilt aber dem FC Bayern München, dessen Fan sie seit langem ist. Franger arbeitete einst in den Steyr-Werken und war Alleinerzieherin von drei Kindern, nachdem ihr Mann im Krieg gefallen war.

"Hermine Franger ist Teil einer Generation, die unser schönes Bundesland mit viel Fleiß, Arbeit und Willenskraft wieder neu aufgebaut hat", sagte Stelzer.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at