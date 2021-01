1018 Kinder kamen in Steyrer Klinik zur Welt

Das kann ganz schön auf die Nerven gehen, wenn sich die halbe Verwandtschaft um das Wochenbett drängt und nach dem kleinen Sprössling "Kuckuck!" ruft. Weniger ist mehr, haben vergangenes Jahr Mütter erfahren, die im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr nur im Beisein des stolzen wie aufgeregten Papas ihr Baby zur Welt brachten.

"Für Mütter und ihre Babys zeigte das Besuchsverbot während der ärgsten Coronazeit sogar positive Auswirkungen", berichtet Diplomkrankenpflegerin Marion Kühberger. "Das Ausbleiben von Besuchen am Wochenbett hat den Stress deutlich reduziert. Die Mütter und ihre Kinder erholten sich dadurch besser und rascher von den Gesamtstrapazen", sagt die Leiterin der Geburtenstation. Darüber hinaus habe man beobachtet, dass immer mehr Mütter ihr Neugeborenes an der Brust stillend das Krankenhaus verließen.

Primarius Hermann Enzelsberger freute sich sehr darüber, dass zum Ende seiner Berufslaufbahn die Geburtenstatistik in Steyr voll in Ordnung ginge. Bei 1018 Geburten hatten im vergangenen Jahr 502 Mädchen und 516 Buben im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr das Licht der Welt erblickt. Damit bewege sich die Geburtenrate in Steyr weiterhin auf hohem Niveau, stellte Enzelsberger fest, der als Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde heuer in den Ruhestand tritt, Oberärztin Anita Wachter wird interimistisch nachfolgen.

Als besonders wertvolle Ergänzung schätzt der scheidende Primar die "Stillambulanz" ein, die montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet und in diesem Zeitraum auch telefonisch erreichbar ist. Auch per Videotelefon werden Fragen beantwortet.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at