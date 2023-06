100.000er-Marke geknackt: City Point ist das Tor zur Innenstadt

Mit rund 6800 Quadratmetern Verkaufsfläche sei man für ein Einkaufszentrum zwar eher klein, sagt City-Point-Geschäftsführerin Ernestina Rizvanovic, aber: "Wir sind mit unserem breit gefächerten Angebot und der günstigsten Tiefgarage im Stadtzentrum vor allem auch ein unverzichtbarer Frequenzbringer für die Innenstadt."

Die neue Chefin soll das in den vergangenen Jahren von einigen Umwälzungen betroffene City Point nach dem Umbau wieder zur Blüte führen. Nach einigen Umbrüchen zeichnet sich aktuell wieder ein Aufschwung ab. "Wir haben kürzlich wieder die 100.000er-Marke bei den monatlichen Besuchern gebrochen", sagt Rizvanovic, "und die Auslastung unserer Garage ist mit 20.000 Einfahrten im Monat ebenfalls ausgezeichnet." Auf den 285 Abstellplätzen können Kunden eine Stunde lang gratis parken, danach ist der Tarif mit 60 Cent pro halber Stunde der billigste in der Stadt. Gut angenommen wird mittlerweile der wiedereröffnete Eingang West, der den Durchgang vom Brucknerplatz in Richtung Tomitzstraße und Citykino ermöglicht. "Früher ist man hier im ersten Stock gelandet, nun aber führt der Eingang West direkt ins Erdgeschoß zum MPreis-Lebensmittelmarkt", sagt Miriam Puchner, Assistentin der Geschäftsführung. Das komme bei Kunden besser an.

City-Point-Geschäftsführerin Ernestina Rizvanovic (l.) mit ihrer Assistentin Miriam Puchner Bild: privat

Mittlerweile seien auch sämtliche Geschäftsflächen des Einkaufszentrums bis auf zwei kleine Restflächen vermietet. Jüngste Eröffnungen betrafen das KiK und Wow Beauty, das mit einem für Steyr völlig neuen Konzept überzeugt. Und auch ein ÖAMTC-Radstützpunkt in der Nähe des Brucknerplatz-Eingangs und Buburuza-Eisautomaten werden in Kürze installiert. An einer Ergänzung arbeitet das City-Point-Team hingegen weiterhin: Eine Drogerie soll das Innenstadt-Einkaufszentrum, das auch das bereits gut ausgelastete Hotel Harry’s Home beheimatet, weiter attraktivieren.

Insgesamt hat die Investorengruppe rund um die Raiffeisenbank Steyr, die ihren Anteil von ursprünglich 25 auf nun 53 Prozent hochgeschraubt hat, das Innenstadt-Kaufhaus City Point um rund 37,5 Millionen Euro grundlegend saniert und umgebaut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper