1.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Trafikräuber in Steyr

Der Unbekannte hatte gegen 16.00 Uhr die Trafik "Am Eck" in Steyr betreten, "Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld - nur Scheine" gefordert und eine silberfarbene Pistole auf die 63-jährige Angestellte gerichtet. Sie nahm sämtliche Bargeldscheine aus der Kassenlade, der Täter steckte sie in seine Jackentaschen.

Dann verlangte der Mann, dass die Angestellte noch weiteres Bargeld aus dem rückwärtigen Teil der Trafik hole. Als sie angab, dass dort kein Geld sei, verließ der Täter fluchtartig das Geschäft, berichtete die Polizei am Montag. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die 63-Jährige erlitt bei dem Überfall einen Schock.

Der Täter wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben, sein Alter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug bei dem Überfall eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, eine grün-weiß-rot längs gestreifte Jacke mit grauer Kapuze, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube.

