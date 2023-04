1000 Biker am 1. Mai

Am Tag der Arbeit werken die Harley-Davidson-Motoren auf Hochtouren. Ab 10 Uhr bebt der Stadtplatz in Steyr, um 14 Uhr glüht der Asphalt zwischen Steyr und Bad Hall, und im Anschluss steppt in der Kurstadt der Bär. Alljährlich versammelt sich die riesige Biker-Familie zur gemeinsamen Ausfahrt und zum Zweirad-Spektakel. Der Harley-Davidson-Mythos ist seit dem Kultfilm "Easy Rider" mit Peter Fonda und Dennis Hopper in den Hauptrollen legendär. Die Kultmarke Harley-Davidson feiert heuer 120-jähriges Bestehen. Beinahe so lange macht die Combo "The Times" gemeinsam Musik und heizt Chopperfahrern und Zuschauern am Hauptplatz in Bad Hall so richtig ein. Bis zu 1000 Biker haben sich in den vergangenen Jahren an der Fahrt von Steyr nach Bad Hall beteiligt. Der gelebte "American Way of Life" steht auch immer ganz stark im Zeichen des Benefiz-Gedankens. Treibende Kraft hinter der Veranstaltung ist der Harley-Davidson-Club Steyr.

