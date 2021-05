1000 Bäume: Die nächsten "Klimaanlagen" für die Stadt Steyr

Mit ihrer Leidenschaft für Baukunst und Nachhaltigkeit seit mehr als 20 Jahren schätzen Helmut Poppe und Andreas Prehal Holz in jeglicher Form – als ökologischen Baustoff, stimmungsvolles Instrument oder lebendige Klimaanlage. Im Rahmen der Aktion "1000 Bäume für Steyr" pflanzten sie kürzlich einen kräftigen Spitzahorn an der Kreuzung von Direktionsstraße und Sierningerstraße.

"Nachmachen ist erwünscht", sagt Prehal, "laut Forschern der niederländischen Universität Wageningen entspricht die Kühlleistung eines Baumes 20 bis 30 Kilowatt, also in etwa so viel, wie zehn Klimaanlagen leisten." Bäume seien zudem multitaskingfähig: Sie beeinflussen als Klimaanlage und Lärmschutz das Mikroklima und somit das Wohlbefinden der Menschen, verbessern als grüne Lungen Luftqualität und CO2-Bindung und tragen durch Bodenerhalt, Regenwasserrückhalt und Unterschlupf für Tiere zum Erhalt von Lebensräumen bei.

Einen Ginkgo pflanzte das Investorentrio Stefan Freimann, Joachim Steininger und Andreas Schmidbauer von der Raika Steyr vor dem runderneuerten Einkaufszentrum City Point – nicht der erste und wohl auch nicht der letzte Baum dieses Trios.

Den Startschuss für eine komplette Allee gab Anwalt Rudolf Mitterlehner in der Stadlgasse. Gemeinsam mit Gattin Susanne und Sohn Maximilian pflanzte er eine Säulenhainbuche, ein Geburtstagsgeschenk, das er von seiner Tochter Katharina erhalten hatte. "Die Aktion von Leopold Födermayr hat mir von Anfang an sehr gut gefallen", sagt Mitterlehner, der nebenberuflich in seinem Garten auch als Hobbygärtner tätig ist, "in der Stadlgasse wäre aber noch Platz für weitere Bäume. Wenn es die Stadt zulässt, würde ich für das Klima Steyrs gerne noch einige spendieren." Quasi eine Mitterlehner-Allee.

Wer ebenfalls die Aktion unterstützen möchte und für weitere Infos: www.1000baeume.at