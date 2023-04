100 Punkte bei der WM in den USA wären ein Traum

Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Athen tanzte der Sportverein aus Amstetten auf den 7. Platz und nur knapp an Edelmetall vorbei. Jetzt betätigt sich Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) nach der öffentlichen Generalprobe in der Pölzhalle bei der offiziellen Verabschiedung der Truppe als Daumendrücker für die WM in Orlando, zu der heute das Flugzeug geht.

"Wir können auf euch richtig stolz sein!", ermunterte der Stadtchef die Tanzsportler, die in einer Bühnenformation in den Kategorien Hip-Hop, Jazz und Pom auftreten werden. Tänzer und Tänzerinnen der Amstettner "Stage Time Company" bilden das Rückgrat des rot-weiß-roten Nationalteams, das wahrscheinlich am Wettkampftag 20. April um möglichst viele der zu vergebenden 100 Jurypunkte ertanzt. Die Choreografie einstudiert hat die Teamtrainerin Denise Frischeisen, die zugleich Obfrau der "Stage Time Company" mit gegenwärtig rund 60 Vereinsmitgliedern ist: "Wir werden unser Bestes geben!"

