100 Jahre Engagement für die Jugend wurde beim Don-Bosco-Fest gefeiert

AMSTETTEN. Die Salesianer Don Boscos und die Pfarre Amstetten Herz Jesu sind verbunden

Pater Pucher, Schwarzl, Kniewasser zeigen die Gründungsurkunden. Bild: Zarl

Seit 100 Jahren wirken die Salesianer Don Boscos in der Pfarre Amstetten Herz Jesu für die Jugend. Dies wurde unlängst beim Don-Bosco-Fest gefeiert. Dabei wurde auch die lange Geschichte der Verbindung thematisiert.

1917 erklärte sich der damalige Provinzial P. August Hlond bereit, die im Bau befindliche "Kaiser Jubiläumskirche" zu übernehmen. Ein Jahr später wurde der Übergabevertrag für Kirche und Grundstück unterzeichnet.

Durch die schwierige Nachkriegszeit verzögerte sich der Weiterbau der Kirche. Erst als 1925 P. Karl Kranner nach Amstetten kam, konnte mit Unterstützung des Kirchenbauvereins und vieler Wohltäter der Bau abgeschlossen werden.

In Amstetten ist das Don-Bosco-Heim eine Anlaufstelle für viele Jugendliche. Auch heute schätzen viele junge Amstettner und Migrantenkinder das Angebot zum Spielen und zum Lernen. In der Pfarre freut man sich, dass offensichtlich auch die Provinz den Standort schätzt, sichtbares Zeichen ist das "Betreute Wohnen", in dem ältere Salesianer ihren Lebensabend genießen können. Gleichzeitig erleben sie am Don-Bosco-Fußballplatz und am Spielplatz das, was ein salesianisches Herz erfreut: eine junge, bunte, fröhliche Kirche. Auch die Senioren der Pfarre und die Ehemaligen Don Boscos sind lebendige Gruppen mit einem umfangreichen Veranstaltungsangebot.

