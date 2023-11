Eckelt feiert 100-Jahr-Jubiläum: Glas aus Steyr für die ganze Welt

Kürzlich feierte vandaglas Eckelt 100-jähriges Firmenbestehen. Aus der Ein-Mann-Glaserei ist ein regional verwurzeltes und weltweit verzweigtes mittelständisches Unternehmen geworden, das mit seinen Produkten Architektur rund um den Globus prägt.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird die Glaserei von den Nachfahren von August Eckelt zu einem glasverarbeitenden Betrieb erweitert. Mit dem Patent "Edelstahlabstandhalter mit dampfdichten Ecken" legt Josef Eckelt 1956 den Grundstein für die industrielle Fertigung von Isolierglas. Im Jahr 1970 wurde der Betrieb an den heutigen Standort in der Resthofstraße verlegt.

Beim Werkstoff Glas war man bei Eckelt oft Vorreiter, so wurde 1986 etwa Österreichs erste Anlage für Verbundsicherheitsglas (VSG) in Betrieb genommen.

Ende 1989 übernimmt die französische Saint Gobain Gruppe den österreichischen Marktführer, der international immer wieder mit neuen Technologien, beispielsweise Fassadensystemlösungen, Aufsehen erregt. "Die treibende Kraft hinter diesen Innovationen waren stets unsere Kunden. Es freut mich heute zu sehen, dass dieser Weg nun weitergegangen wird", erzählt Christian Eckelt, der das Unternehmen mit seiner technischen Expertise jahrzehntelang vorangebracht hat.

Seit 2022 geht es aufwärts

Auch wenn das nicht immer einfach war. Vor allem die Wirtschaftskrise nach 2008 machte dem Glasspezialisten zu schaffen. 2022 holte die in München ansässige Aequita-Gruppe den Steyrer Glasveredler an Bord. Zuvor hatte man ähnliche Firmen in Holland, Deutschland und England erworben und unter der Marke "vandaglas" positioniert. "Wir haben seit der Übernahme drei Millionen Euro in den Standort Steyr investiert, weitere zehn Millionen sollen in den nächsten Jahren folgen – von neuen Maschinen bis zur Modernisierung des Firmengebäudes", kündigt vandaglas-Geschäftsführer Christian Lechner bei der Jubiläumsfeier an. In Steyr wird 100 Jahre nach der Firmengründung Hightech-Architekturglas für die ganze Welt gefertigt. Glas aus Steyr findet sich unter anderem am Eiffelturm in Paris, am Ground Zero in New York oder im Tottenham-Fußballstadion. Die Metropole London war stets ein wichtiger Absatzmarkt für die Glasspezialisten aus Steyr. "The Gherkin" von Architekt Sir Norman Foster zählt wohl zu den bekanntesten Gebäuden der Gegenwart. Das Glas für die Fassade stammt aus Steyr. (dunst)

