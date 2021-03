Die Diskussionen rund um Corona-Impfungen in Steyr reißen nicht ab. Waren es während der Impfkampagne in den Altenheimen die überzähligen, an Freiwillige und Angehörige verabreichten Dosen, die Kritiker auf den Plan gerufen hatten, so waren es am Freitag "übrig gebliebene" Ampullen, mit denen Kameraden der Feuerwehr geimpft wurden.