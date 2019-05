100 Feuerwehrgruppen duellieren sich in Ternberg

Am Samstag, 1. Juni, findet am Sportplatz in Ternberg der Jugend- und Aktivbewerb des Feuerwehr-Abschnittes Weyer statt. Letztmals war Ternberg im Jahr 2016 Austragungsort dieses Bewerbes. Um 8 Uhr startet der Jugendbewerb, im Anschluss beginnt um 15 Uhr der Aktivbewerb. Organisiert wird der Bewerb von der Freiwilligen Feuerwehr Reitnerberg-Mühlbachgraben aus Ternberg.

Der Bewerb des Abschnitts Weyer ist nach jenem des Abschnitts Bad Hall bereits der zweite Abschnittsbewerb in dieser Saison im Bezirk Steyr-Land. Rund 100 Gruppen, darunter zahlreiche Spitzengruppen auf Landes- und Bundesebene, haben sich für diese Veranstaltung bereits angemeldet. Extra aus Salzburg reist die Feuerwehr St. Martin bei Lofer an und nimmt am Jugendbewerb in der Gästewertung teil.

Im Jugendbewerb zum Auftakt werden rund 96 Durchgänge durchgeführt. Beim Aktivbewerb am Nachmittag stehen rund 83 Durchgänge auf dem Programm.

Der nächste Abschnittsbewerb wird jener in Schwaming sein. Der Bezirksbewerb in Garsten beschließt dieses Jahr die Saison. Dort werden dann auch die Sieger der Bezirkswertung sowie die Gruppen, die in den drei Ligen jeweils auf- oder absteigen, feststehen.

