0:0 in Schweiggers: St. Peter hätte sich mehr verdient

Die Seitenstettner spielten beherzt, liefen offensiv gegen die Gäste an. Die Tore schossen aber die Lilienfelder – eine 0:2-Niederlage für Seitenstetten war das Ergebnis.

In Schweiggers setzte St. Peter/Au die Akzente, hatte in der Offensive einiges zu bieten, war aber im Abschluss unglücklich. Zweimal rettete ein Verteidiger in höchster Not auf der Linie, zweimal strich der Ball knapp über die Querlatte. Das 0:0-Remis war ein Geschenk für Schweiggers.