Steyr: Jugendlicher schoss mit Schreckschusswaffe

Der Vorfall wurde von einer Polizeistreife beobachtet, die den 18-Jährigen kurz darauf anhalten konnte. Dem Burschen drohen nun Verfahren bei der Verwaltungsstrafbehörde.

Passiert ist der Zwischenfall in der Nacht auf Samstag in der Josef-Wokral-Straße in der Nähe des Bahnhofs. Streifenbeamte verfolgten den Jugendlichen und konnten ihn kurz darauf in einem Parkdeck antreffen. Mit gezogenen Dienstwaffen hielten sie den 18-Jährigen an. Es stellte sich rasch heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Diese wurde einkassiert und ein vorläufiges Waffenverbot über den Jugendlichen verhängt.