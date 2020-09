Zuerst langten die Laborbefunde verspätet ein, dann zog sich die Debatte in dem Expertenrat zur Lagebeurteilung wie schon in der Vorwoche in die Länge. Die Haushalte in der Hälfte des Versorgungsgebietes der Stadtwerke waren vierzehn Tage ohne unabgekocht genießbares Wasser.