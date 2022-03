Steuern und Ihr Recht: Infoabend am 17. März

Sie haben einen weiten Weg zur Arbeit? Seit Ausbruch der Corona-Pandemie arbeiten Sie vermehrt im Homeoffice? Sie haben sich dafür einen neuen Drucker gekauft oder ein eigenes Arbeitszimmer eingerichtet? Sie haben mehrere Arbeitsverhältnisse? Dann können Sie sich einen Teil der in den Vorjahren bezahlten Steuern vom Finanzamt wieder zurückholen.

Wie das geht, was Sie sonst noch alles abschreiben können und worauf Sie achten müssen – darüber informieren Sie Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich und OÖNachrichten am Donnerstag, 17. März, ab 17.30 Uhr auf nachrichten.at bei der Onlineveranstaltung "Achtung, Falle! Steuern und Ihr gutes Recht".

Live aus den Promenaden Galerien werden die AK-Experten Cornelia Schuller und Philipp Gerhartinger sowie AK-Vizepräsident Josef Madlmayr Ihre ganz persönlichen Fragen zum Thema Steuern beantworten. Die Fragen können Sie uns während der Veranstaltung per Mail stellen oder schon vorab per Mail schicken – und zwar an die Adresse achtung.falle@akooe.at

Die AK Oberösterreich und die OÖNachrichten laden Sie herzlich dazu ein, sich über Ihre Rechte zu informieren.

"Achtung, Falle! Steuern und Ihr gutes Recht", Donnerstag, 17. März, 17.30 Uhr, live auf nachrichten.at