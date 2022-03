"Achtung Falle", heißt die gemeinsame Info-Veranstaltung der oberösterreichischen Arbeiterkammer und der OÖNachrichten. Sie fand im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien aufgrund der Coronasituation erneut ohne Gäste statt und wurde live auf nachrichten.at übertragen. Das Publikum konnte per E-Mail Fragen stellen – und nahm diese Gelegenheit auch rege in Anspruch.

Daher mussten die AK-Lohnsteuerrechtsexpertinnen Cornelia Schuller und Lisa Jungwirth auf zahlreiche Aspekte eingehen und konnten dabei ihr breites Fachwissen unter Beweis stellen.

Fazit: Der größte Fehler, den man beim Thema Arbeitnehmerveranlagung – auch Lohnsteuerausgleich genannt – machen kann, ist, nichts zu tun. "Machen Sie Ihren Steuerausgleich! Sie werden überrascht sein, wie viel Sie zurückbekommen", empfahl AK-Vizepräsident Josef Madlmayr.

?Muss ich eigentlich einen Steuerausgleich machen?

Der Ausgleich ist grundsätzlich freiwillig und kann fünf Jahre rückwirkend gemacht werden. Veranlagungspflichtig sind vor allem Menschen, die einen Zuverdienst zur Pension oder einen zweiten Job haben.

?Meine Frau, 83, hat keine Pension und damit kein Einkommen und wir leben in einem Haushalt. Können wir die Kosten für unsere Hörgeräte von der Steuer absetzen?

Ja, Kosten für medizinisch notwendige Ausgaben können abgeschrieben werden. Ist die Ehefrau ohne Einkommen, kann der Mann diese Kosten in seinem Steuerausgleich absetzen. Denn auch in der Pension muss man Steuern zahlen, wenn die Pensionseinkünfte über 11.000 Euro im Jahr liegen. Daher ist auch in der Pension ein Lohnsteuerausgleich möglich und wirkt sich gerade bei Krankheitskosten positiv aus. Auch Selbstbehalte für Brillen, Kronen und Brücken kann man abschreiben.

?Wir hatten 2020 Umbauarbeiten in der Küche und im Sanitärbereich. Kann ich diese Kosten absetzen?

Seit der Steuerreform Ende 2015 sind Sanierungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr abschreibbar. Das gleiche gilt für Kreditraten und Versicherungen. Das ist leider mit 2021 ausgelaufen.

?Unsere Tochter studiert in Salzburg. Kann sie das Klimaticket und die Kosten für das Studierendenheim steuerlich absetzen?

Wenn sie ein unselbständiges Einkommen von jährlich mehr als 11.000 Euro hat, kann sie diese Ausgaben als Werbungskosten abschreiben. Eltern können für das Kind keine Abschreibungen machen. Wenn aber ein Studium in Wohnsitznähe nicht möglich ist, können Eltern pauschal einen Freibetrag von 110 Euro abschreiben.

?Ich hatte auf dem Weg in die Arbeit einen Unfall. Kann ich die Reparaturkosten absetzen?

Ja, das ist ein Bereich, der weniger bekannt ist. Unfallschäden, auch Parkschäden sind unter der Rubrik Werbungskosten absetzbar, wenn der Unfall auf dem Weg zur Arbeit passiert ist. Ebenso sind darunter absetzbar alle Fort- und Weiterbildungskosten sowie die Fahrtkosten dafür. Das wissen auch viele nicht.

?Ich lebe in Linz, brauche beruflich einen Zweitwohnsitz in Wien. Sind die Kosten dafür absetzbar?

Ja, wer so weit vom Familienwohnsitz entfernt arbeitet, dass die tägliche Heimkehr nicht möglich ist, kann die Kosten für den Zweitwohnsitz, die "doppelte Haushaltsführung" absetzen. Der Ort der Tätigkeit muss mindestens 80 Kilometer bzw. eine Stunde Fahrzeit von Familiensitz entfernt sein. Weiters muss es unzumutbar sein, den Familiensitz zu verlegen.

?Unsere Tochter möchte Klavierspielen lernen. Sind Kosten für die Musikschule absetzbar?

Bis 2019 gab es den Kinderfreibetrag, der durch den Familienbonus Plus ersetzt wurde und auch die Kosten für Musikschule u.s.w. erfasst. Aber Achtung Falle: Der Familienbonus Plus wird nur auf Antrag gewährt, entweder monatlich über die Lohnverrechnung oder jährlich über den Lohnsteuerausgleich. Bis zum 18. Lebensjahr können pro Kind 1500 Euro pro Jahr abgesetzt werden, nach dem 18. Lebensjahr 500,16 Euro.