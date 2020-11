Stetiger Anstieg: Beinahe 1000 Infizierte in Alten- und Pflegeheimen

Seit Beginn der Pandemie hat der Krisenstab des Landes noch nie eine so hohe Zahl an Todesopfern gemeldet wie gestern. 30 Menschen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind, standen gestern auf der Liste: 13 Frauen und 17 Männer von 46 bis 96 Jahre.

Die bisher höchste an einem Tag gemeldete Zahl an Todesopfern lässt sich durch eine Reihe von Nachmeldungen erklären. 18 Landsleute, die in den vergangenen Wochen entweder zuhause oder in einem Pflegeheim verstorben sind, wurden gestern kulminiert nachgemeldet.

Insgesamt sind in Oberösterreich seit dem Frühjahr 322 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben.

Von Samstag auf Sonntag wurden 1041 Coronavirus-Neuinfektionen in Oberösterreich durch Tests nachgewiesen. Das ist gegenüber dem Vortag ein Rückgang von mehr als 400 Fällen, wenn auch bei weniger Testungen. 36.688 Personen – das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Steyr – waren am Sonntag in Quarantäne.

105 Altenheime betroffen

Die Infektionslage in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen bleibt weiterhin äußerst angespannt. Mit Stand gestern waren in 105 oberösterreichischen Betreuungseinrichtungen 465 Mitarbeiter und 484 Bewohner infiziert. Vor allem die Zahl der infizierten Bewohner ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen.

431 Schulen in Oberösterreich sind derzeit von Corona-Infektionen betroffen. 648 Schüler und 336 Lehrer wurden bisher positiv auf das Virus getestet.

