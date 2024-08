Sternderlschauen: Die besten Plätze, um die Perseiden zu sehen

Die Sterne, die hatten es ja schon dem jungen Franz Hofstadler angetan. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Alberndorf und zu einer Zeit, als Lichtverschmutzung noch kaum ein Thema war, liebte er es, in den Nachthimmel zu schauen. Und das ist dem heute 69-Jährigen geblieben. Auch wenn es ihn beruflich dann in eine andere Richtung verschlug - er war Direktor der Landwirtschaftsschule in Kirchschlag und später in Hagenberg. Aber die Liebe zu den Sternen, die ließ ihn nicht los. Wen