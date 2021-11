Sterbeverfügung: Kritik und offene Fragen zum Gesetz

Der assistierte Suizid in Österreich wird neu geregelt: Ab 2022 wird es für schwer kranke Personen möglich sein, Beihilfe zum Suizid unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch zu nehmen. Lob gibt es für die Pläne, parallel dazu Hospiz- und Palliativversorgung auszubauen. Es gibt auch Kritik am Gesetzesentwurf.