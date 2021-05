Sterbenden Freund mit Polster erstickt: Angeklagter muss nicht ins Gefängnis

Absichtlich drückte der 36-jährige Angeklagte im September 2020 in seiner Wohnung in Linz einen Polster und eine Decke mit beiden Handflächen gegen das Gesicht seines 29 Jahre alten Freundes. Drei, vier Minuten, so lange, bis der Sterbende, der eine Überdosis Tabletten geschluckt hatte, tot war.