Sterbehilfe: Verfassungsgerichtshof entscheidet

„Ich habe am Donnerstag die Ladung des Verfassungsgerichtshofs erhalten, dass die Verkündung am Freitag um 17 Uhr stattfinden wird“, sagt der Wiener Rechtsanwalt Wolfram Proksch, der in dieser Causa drei todkranke Patienten und einen Arzt vertritt.

Sie halten Paragraf 78 Strafgesetzbuch, das Delikt der „Mitwirkung am Selbstmord“ für verfassungswidrig, denn diese stehe im Widerspruch zum verfassungsgesetzlichen Recht auf das Privat- und Familienleben. Demnach habe jeder Mensch das Recht, den Zeitpunkt seines Todes selbst zu bestimmen. Unter den Beschwerdeführern befindet sich ein 75-jähriger Niederösterreicher, der im Jahr 2018 wegen „Mitwirkung am Selbstmord“ verurteilt worden war. Er hatte seiner Ehefrau, die unter einer äußerst schmerzvollen Krebserkrankung im Endstadium litt, einen Revolver besorgt, mit dem sich die Patientin erschossen hatte.

Das geltende Recht zwinge Schwerkranke, entweder die entwürdigenden Verhältnisse zu erdulden oder Sterbehilfe im Ausland anzunehmen, sagt Proksch. „Jedoch kommen schon Angehörige, die bei der Reise dorthin behilflich sind, mit dem Strafrecht in Konflikt.“ Ebenso auf dem Prüfstand des Höchstgerichts steht das Delikt der „Tötung auf Verlangen“ (§77 StGB).

Die Verkündung des Urteils wird nicht öffentlich sein, nur die geladenen Parteienvertreter dürfen dabei sein. Der VfGH hat zu dieser gesellschaftspolitisch heiklen Frage bereits mehrere öffentliche Verhandlungen durchgeführt. „Es ist daher unwahrscheinlich, dass der VfGH unsere Beschwerde aus formellen Gründen zurückweisen wird“, vermutet Anwalt Proksch. Vielmehr werde es voraussichtlich eine inhaltliche Entscheidung geben. Diese wird von zwölf Höchstrichtern getroffen, wobei nur das Ergebnis, nicht aber das Abstimmungsverhalten veröffentlicht wird. Bei Stimmengleichheit, entscheide am Ende die Stimme des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, sagt Proksch.

Möglich sei die vollständige Abweisung der Beschwerde und damit die „Einzementierung“ beider Paragrafen, sagt der Anwalt, oder aber beide oder einer der beiden Delikte werde aufgehoben. Die Reparatur durch den Gesetzgeber innerhalb einer bestimmten Frist komme hier nicht in Frage: „Entweder eine Strafbestimmung ist konform mit den Grundrechten oder sie ist es nicht. Ist sie grundrechtswidrig, muss dies die Aufhebung zur Folge haben.“