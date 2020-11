Sterbehilfe: Schuldspruch gegen 24-Jährige in Passau

Zwei Freundinnen versuchten sich miteinander umzubringen. Am Ende überlebte, wie berichtet, eine von ihnen. Diese Frau, die 24 Jahre alte Oberösterreicherin Edith B.*, ist Ende Oktober vom Landgericht Passau wegen Tötung auf Verlangen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Der tragische Vorfall hatte sich im August des Vorjahres ereignet. Mit einem Auto wollten die beiden damals 23 Jahre alten Freundinnen aus dem Bezirk Grieskirchen nachts in den bayerischen Rannasee fahren, um sich dort zu ertränken. Der Plan schlug fehl, der Wagen blieb im Schlamm stecken. Daraufhin habe Edith B. laut Staatsanwalt versucht, ihrer Freundin ein Messer ins Herz zu stoßen, was aber nicht gelang. "Valerie flehte mich an, sie im See zu ertränken", hatte die Angeklagte während des mehrwöchigen Prozesses ausgesagt. Sie soll dem Wunsch ihrer Freundin nachgekommen sein und sie unter Wasser gedrückt haben, bis sie tot war. Nachdem Valerie E. leblos im Wasser lag, versuchte Edith B. mehrfach vergeblich, sich selbst das Leben zu nehmen. In den frühen Morgenstunden wurde ein Angler auf das Auto und die beiden Frauen aufmerksam und alarmierte den Notruf. Für Valerie E. kam jede Hilfe zu spät, sie trieb tot im Wasser. Schon Monate zuvor hatten die beiden depressiven Frauen mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen.

In ihrem Schlusswort hatte die Angeklagte die Eltern der Toten um Entschuldigung gebeten und bedauert, dass sich die beiden keine psychologische Hilfe geholt hatten. Die Eltern der Getöteten waren Nebenkläger. Sie zweifelten den Suizidwunsch ihrer Tochter an. Der Staatsanwalt forderte eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Tötung auf Verlangen. Der Verteidiger plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe mit einer Therapie. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

*Alle Namen von der Redaktion geändert

Hilfe in der Krise

Sollten Sie in einer Krise sein, finden Sie rasch Hilfe, online unter: suizidpraevention.at,

kriseninterventionszentrum.at; telefonische Soforthilfe: 01/31330

Telefonseelsorge: 142