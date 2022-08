Sterbefälle im Juli durch Hitze um 24 Prozent gestiegen

Nachdem die Zahlen nach der Omikron-Welle wieder gesunken waren, verzeichnete man im Juli eine Zunahme der Todesfälle.

1627 Menschen verstarben in der dritten Juli-Woche, 275 mehr als noch in der Woche zuvor. Laut Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas sind das "24 Prozent mehr als im Durchschnitt der gleichen Kalenderwoche von 2015 bis 2019". In den Jahren der Coronapandemie waren die Zahlen durch krankheitsbedingte Sterbefälle verzerrt.

Verglichen mit diesem Zeitraum waren die Temperaturen laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 24 Prozent höher.