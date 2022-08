Stelzer zu Welser Burschentag: "Nicht alles gefällt einem"

"Nicht alles, was in einem Rechtsstaat erlaubt ist, gefällt einem oder entspricht der eigenen Haltung. So ist das auch bei mir", heißt es darin.

Als verfassungsmäßiges Organ und Verantwortungsträger dürfe und werde er sich niemals über den Rechtsstaat stellen, weil das dessen Aushöhlung bedeuten würde. Er werde aber weiterhin jene Menschen unterstützen, die Tag für Tag gegen Extremismus kämpfen.

In dem Schreiben, das unter anderem vom Mauthausen Komitee Österreich initiiert wurde, war auch ein konsequenteres Vorgehen gegen rechtsextreme Straftäter gefordert worden.