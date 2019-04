Stelzer: "Wer spart, soll nicht der Dumme sein"

LINZ. Österreich hat im Jahr 2018 ein Nulldefizit erreicht.

Thomas Stelzer Bild: Alexander Schwarzl

Mit einem knappen Überschuss von 426 Millionen Euro lag das Budget erstmals seit 44 Jahren wieder im Plus. Zu verdanken ist dies vor allem den aufgrund guter Konjunktur stark gestiegenen Steuereinnahmen.

Von den 619 Millionen Euro Länderüberschuss, die den gesamtstaatlichen Haushalt im Vorjahr stützten, kamen allein 222 Millionen Euro aus Oberösterreich. Aber nicht einmal die Hälfte dieser Summe fließt wieder zurück in unser Bundesland. Das ruft Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) auf den Plan, um mehr Geld vom Bund für Projekte des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich zu fordern: "Jene Länder, die sparen und sorgsam mit dem Geld umgehen, sollen nicht die Dummen sein." Seine Forderung: "Ich gehe davon aus, dass der Bund nicht nur U-Bahnen in Wien, sondern auch Linzer Großprojekte fördern wird."

