Stelzer fordert "verstärkte Kontrollen"§ bei Silvesterknallern und Raketen

Die Silvesternacht ist für die Einsatzkräfte von Rettung, Polizei und Feuerwehr eine der einsatzreichsten Nächte des Jahres. Etwa 200 Menschen werden in Österreich jedes Jahr durch Feuerwerkskörper verletzt.

Oft sind es illegal ins Land gebrachte Böller und Raketen, die zu den Verletzungen führen. Die oberösterreichische Polizei hat heuer ihre Kontrollen verstärkt. "Der Umgang mit Silvesterknallern und Feuerwerkskörpern ist in Oberösterreich strikt geregelt. Die Einhaltung dieser Regelungen muss, leider auch aufgrund der tragischen Unfälle der Vorjahre, verstärkt kontrolliert werden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). In der Silvesternacht des Vorjahres hatte ein 17 Jahre alter Innviertler beim Abfeuern einer verbotenen Kugelbombe tödliche Verletzungen erlitten.

Im Fachhandel einkaufen

"Vor allem illegale Importe aus dem Ausland stellen eine Gefahrenquelle dar, die die Polizei durch ihre Kontrollen vermeidet", sagt Stelzer. Die bestehenden Regelungen zum Umgang mit Feuerwerkskörpern sollten "voll ausgeschöpft" werden. Der Kauf von illegalen Silvesterknallern im Ausland sei jedenfalls "kein Kavaliersdelikt", betont der Landeshauptmann. Wer zu Silvester aber dennoch nicht auf sein Feuerwerk verzichten möchte, soll sich auf den österreichischen Fachhandel verlassen, empfiehlt die Landespolizeidirektion.

Böller in den Händen explodiert

Wie gefährlich der Umgang mit Feuerwerkskörpern sein kann, zeigte sich am Wochenende in Wien. Ein zehn Jahre alter Bub erlitt in Floridsdorf schwere Verletzungen, als ein Böller am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in seinen Händen explodierte. Die Berufsrettung versorgte die Verletzungen und brachte den Buben zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

