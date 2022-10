Stellungspflichtige werden wieder in Linz untersucht

Zuletzt mussten Oberösterreichs Stellungspflichtige weite Wege auf sich nehmen: Bedingt durch die dringend notwendige Renovierung der Stellungshauses in der Linzer Garnisonstraße hieß es ausweichen nach Graz oder Klagenfurt. Das ist jetzt Geschichte.

Am Dienstag eröffnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide VP) das renovierte Stellungshaus in Linz. Ab sofort finden Stellungsuntersuchungen - im Jahresschnitt betrifft das rund 10.000 Personen – wieder in Linz statt.

Ruder- statt Rundumschlag

Beim Besuch des Panzerbataillons in Wels betonte Stelzer, dass "Freiheit und Unabhängigkeit keine Selbstläufer sind, sondern vertreten, verteidigt und gesichert werden“ müssten. Er wies darauf hin, dass allein für Oberösterreich bereits "ein 100-Millionen Euro-Paket zur Stärkung der Heeresinfrastruktur" fixiert worden sei.

Angesichts wirtschaftlich schwieriger Zeiten wünschte sich Stelzer "Stärke durch Zusammenhalt und ein kraftvolles Wir-Gefühl". Diese Haltung habe schon 1955 geholfen, Österreich aus den Trümmern des Krieges zu führen. Auch jetzt brauche man "den gemeinsamen Ruderschlag und nicht den Rundumschlag".

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der Eröffnung. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Bekenntnis zu höherem Budget

Bei der Leistungsschau des Bundesheeres auf dem Wiener Heldenplatz begrüßten am Nationalfeiertag alle Redner die Erhöhung des Heeresbudgets. Das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen und kritisierte die "rigorose" Sparpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Auch Kanzler Karl Nehammer (VP) ging in seiner Ansprache auf die Erhöhung der Heeresmittel ein. "Diese Bundesregierung hat ihre Lektion gelernt", sagte er.

