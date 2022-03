Stellung im Ausland für 1700 Oberösterreicher

Auf diese Post vom österreichischen Bundesheer haben zwar Jugendliche im richtigen Alter gewartet, aber nicht mit dem Inhalt gerechnet. Denn die Ladung zur Stellung ist für Stellungspflichtige aus der Stadt Linz sowie den Bezirken Eferding, Kirchdorf und Vöcklabruck mit einer längeren Reise in den Süden verbunden. Sie müssen zur „Musterung“ nach Graz oder Klagenfurt.

Schuld daran ist unter anderem der Umbau der Stellungsstraße in Linz. Das Amtsgebäude in der Garnisonstraße in der Landeshauptstadt, normalerweise die Anlaufstelle für alle oberösterreichischen Stellungspflichtigen, wird saniert und umgebaut und ist deshalb von Juli bis Ende September geschlossen. Damit sind logischerweise keine Stellungsuntersuchungen möglich.

Das ist der eine Grund dafür, dass sich rund 1700 Stellungspflichtige heuer auf die Reise machen müssen. Der andere ist der Corona-Pandemie geschuldet, weil es durch die Einschränkungen zu einem Überhang an Stellungspflichtigen des Geburtsjahrganges 2003 gekommen sei, der nun abgebaut werden müsse, wie es in einer Aussendung des Bundesheeres heißt.

Die „Musterung“ in einem anderen Bundesland sei aber nicht gleichbedeutend damit, dass die jungen Männer dann dort zur Ableistung ihres Grundwehrdienstes einberufen werden.

Dafür müssen sie ohnedies zuerst einmal tauglich sein. Linzer werden von 2. Mai bis 20. Juli bei der Stellungskommission Steiermark in Graz auf Herz und Nieren geprüft. Für Jugendliche aus den Bezirken Eferding (16. bis 30. Mai), Kirchdorf (30. Mai bis 11. Juli) und Vöcklabruck (13. Juli bis 20. Oktober) ist die Stellungskommission Kärnten in Klagenfurt das Ziel. Neben einer Bahnkontokarte zur kostenlosen Nutzung des Zuges wird den Stellungspflichtigen auch kostenlos Unterkunft und Verpflegung für die Zeit der Stellung in Graz und in Klagenfurt angeboten. Das gilt normal für Linz auch.

Wer um 6.30 Uhr in der Früh am Tag seines Stellungstermins in Graz oder in Klagenfurt sein muss, wird dies mit dem bestehenden Bahnangebot am gleichen Tag nicht schaffen. Er wird schon am Tag zuvor anreisen müssen. Das Bundesheer verweist darauf, dass mit der Ladung zur Stellung neben dem Ort natürlich auch der Zeitpunkt des Beginnes und die Dauer angeführt seien. Wer aber zusätzlichen Informationsbedarf habe, könne sich via E-Mail unter bundesheer.o@bmlv.at Antworten auf etwaige Fragen holen.