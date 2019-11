Steigt Linz schon vor 2023 aus der Kepler-Klinik aus?

Seit Wochen wird auf Hochtouren gerechnet und um Millionen gefeilscht: Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher und der Finanzdirektor der Stadt Linz, Christian Schmid, sollen entscheidungsreif ausverhandeln, unter welchen Bedingungen Linz seine 25,1-Prozent-Beteiligung an der Kepler-Universitätsklinik (Kuk) schon frühzeitig an das Land abtreten kann.

Ein entsprechender Vertrag sieht vor, dass Linz erst 2023 aussteigen könnte. Die Kuk-Beteiligung kostet die Stadt jährlich rund zehn Millionen Euro. Es ist kein Geheimnis, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Anteile schon jetzt an das Land übertragen möchte, um sein Budget zu entlasten. Die Causa ist ein großer Brocken im Rahmen der laufenden Gespräche zwischen Luger und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zur Neuordnung der Beziehungen zwischen Land und Linz.

Für Linz bzw. die Linzer SPÖ wäre es ein fast schon historischer Schritt des Loslassens: Jahrzehntelang war das städtische AKH, das nun Teil der Kuk ist, ein gesundheitspolitisches Flaggschiff der Linzer Sozialdemokratie – es schien undenkbar, dass man hier auch nur einen Millimeter Einfluss freiwillig preisgibt.

Doch nun könnte der völlige Rückzug von Linz bald über die Bühne gehen. "Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird die Sache entscheidungsreif sein: Dann heißt es hopp oder drop", heißt es aus Verhandlerkreisen. Spießen tut sich die Sache vor allem noch an Bewertungsfragen: Linz will eine Einmalzahlung für die Immobilien, die dann in das Eigentum des Landes übergehen.

Ein großer Knackpunkt ist aber auch die IKT, die IT-Gesellschaft der Stadt Linz, die derzeit für das IT-System in der Kuk verantwortlich ist. Auch hier ist die Frage, ob bzw. zu welchen Bedingungen die IKT an das Land übergehen soll, noch nicht geklärt.

Warum die Sache im November noch geklärt werden sollte, hängt auch mit einer Personalentscheidung zusammen: Im Jänner 2020 endet der Vertrag des aktuellen medizinischen Geschäftsführers der Kepler-Klinik, Heinz Brock. Brock wird in Pension gehen.

Ursprünglich hat die Stadt Linz – laut Übereinkunft mit dem Land – für diese Position ein Vorschlagsrecht. Von diesem würde sie natürlich nicht mehr Gebrauch machen, sollte man sich auf eine vorzeitige Übertragung der Anteile an das Land einigen. Die Chancen dafür sehen Insider in Linz bei 60:40.

