Steigende Zuwanderung, aber weniger Deutschkurse

Das Erlernen der deutschen Sprache ist der Schlüssel für gelungene Integration von Zuwanderern. "Während ein großer Teil der Zugewanderten über gute Deutschkenntnisse verfügt, gibt es Teilgruppen, bei denen das nicht der Fall ist. Dort wollen wir genauer hinschauen", sagt Soziologe Kenan Güngör. Er führt nun im Auftrag des Sozialressorts des Landes eine Evaluierung durch, die klären soll, wie sich die Deutschkenntnisse dieser Zuwanderer verbessern lassen können.

200.000 Menschen mit Migrationshintergrund

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die in Oberösterreich leben, hat sich in den vergangenen 15 Jahren von rund 100.000 auf mehr als 200.000 verdoppelt. Umso verwunderlicher sei daher, dass die Zahl der Teilnehmer in den vom Land Oberösterreich finanzierten Deutschkursen seit einigen Jahren rückläufig ist. "Hier müssen wir nachschärfen und zielgerichteter werden. Wir dürfen nicht denselben Fehler wie vor 30 Jahren machen. Migranten müssen möglichst rasch unsere Sprache lernen", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Nur so lasse sich die Entwicklung von Parallelgesellschaften verhindern.

Bereits im Jänner 2021 hatte der Landesrechnungshof einen kritischen Bericht zu den Integrationsmaßnahmen in Oberösterreich vorgelegt. Für Hattmannsdorfer sei dieser Bericht nun die Grundlage, von der aus er die Integrationspolitik des Landes weiterentwickeln wolle.

Neue Kursangebote

Eine erste Maßnahme sei bereits umgesetzt worden, heißt es aus dem Sozialressort. Für ukrainische Flüchtlinge wurden die "Hallo in OÖ"-Kurse geschaffen, ein niederschwelliges Angebot von Deutschkursen verbunden mit Werteschulungen. Rund 2000 Flüchtlinge haben diesen Kurse bisher besucht.

"Zum einen braucht es für Integration den Willen der Zuwanderer, zum anderen auch wirksame Angebote und Maßnahmen vonseiten der Aufnahmegesellschaft", sagt Hattmannsdorfer.