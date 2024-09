Steigende Pegel in Oberösterreich: "Vermeiden Sie nicht notwendige Autofahrten"

Aktuelles Situation in Neukirchen an der Enknach, Flüsse gehen über und auch Felder können kein Wasser mehr aufnehmen

Die Landesfeuerwehrkommandos meldeten etliche Einsätze, es galt Bäume von den Straßen - in Salzburg Fahrzeuge aus dem Schnee - zu holen, überflutete Keller auszupumpen, Hochwasserschutz aufzubauen.

Im Bundesland Salzburg gab es von Donnerstag bis Samstagvormittag 72 Einsätze, die 613 Kräfte von 43 Feuerwehren bewältigten. Samstag war vor allem der Flachgau betroffen. In Oberösterreich waren am Samstag landesweit 100 Feuerwehren mit 1.500 Kräften im Einsatz. Die Enns in Steyr hatte die Vorwarngrenze bereits überschritten und stieg noch an. In Schärding am Inn wurde bereits am Freitag vorsorglich der erste Teil des mobilen Hochwasserschutzes aufgebaut, die Warngrenze könnte Samstagnachmittag erreicht werden.

Niedrige Schneefallgrenze

Auch die Dreiflüssestadt Passau im benachbarten Bayern hat Vorbereitungen getroffen, denn in Bayern regnet es ebenso massiv. Angesichts steigender Pegelstände von Donau und Inn werden erste Sperrungen im Stadtgebiet ab den Abendstunden am Samstag erwartet. Mit großflächigen Überflutungen sei nicht zu rechnen, berichtete die dpa am Samstag, die Lage werde aber genau beobachtet.

Die niedrige Schneefallgrenze von rund 800 Metern wirke sich im Süden Oberösterreichs in den kommenden Tagen auf das Hochwassergeschehen aus, so Christian Wakolbinger vom Hydrografischen Dienst des Landes. Bei einer höheren Schneedecke werde der Regen aufgesaugt, er werde also nicht gleich abflusswirksam, sondern erst, wenn es wieder wärmer wird.

Am meisten Regen werde im südlichen Bergland erwartet, auch im Osten von Steyr über Linz bis ins östliche Mühlviertel regnet es viel, weniger Niederschlag soll es im Nordwesten - nördliches Innviertel, Mühlviertel - geben, hieß es in einer Presseaussendung des Landesfeuerwehrkommandos. Durch die anhaltenden Niederschläge bestehe die Gefahr von Muren und Hangrutschungen, Überflutungen von Gebäuden sowie Grün- und Ackerflächen. Der Bevölkerung wurde empfohlen, sich von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen sowie Unterführungen fernzuhalten und nicht notwendige Autofahrten sowie Outdooraktivitäten zu vermeiden. Lokale Überflutungen an kleinen und mittleren Gewässern seien überall möglich.

In Linz wurde der Traunradweg unterhalb der Traunbrücke Ebelsberg vorsorglich gesperrt, ebenso die Fußgängerunterführung Freistädter Straße/Linzer Straße. In Salzburg musste am Samstag der Gaisberg-Rundwanderweg gesperrt werden, da einige Bäume umgestürzt waren. Generell riet die Stadt von Wanderungen am Gaisberg und in den Stadtwäldern ab.

Die ÖBB führen die Almtalbahn zwischen Wels und Grünau, die Mühlkreisbahn zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl sowie die Donauuferbahn zwischen Grein Stadt und St. Nikola ab Samstag nur im Schienenersatzverkehr. Aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnung wurde die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets, die bis 12. September gekauft wurden, für den Zeitraum von 13. bis 15. September aufgehoben.

