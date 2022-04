Steigende Lebensmittelpreise: Mehr Kunden im Sozialmarkt

Gemüse und etwas Käse nimmt Erika Kohlfürst meistens mit, wenn sie einkaufen geht. "Mehr brauche ich eh nicht", sagt die 79-Jährige aus Leonding. Es ist kein herkömmlicher Supermarkt, in dem sie ihre Einkäufe erledigt, sondern der Sozialmarkt (Soma) in der Wiener Straße in Linz.

Hier darf nur einkaufen gehen, wer "unter der Armutsgrenze lebt", sagt Standortleiter Manfred Kiesenhofer. "Man benötigt eine Einkaufskarte, die wir nur ausstellen, wenn das Einkommen für eine Person 1200 Euro netto nicht übersteigt." Für zwei Personen sind es 1700 Euro, für jede im Haushalt lebende Person je 300 Euro zusätzlich. Die Karte berechtigt ihre Inhaber, dreimal in der Woche im Soma einkaufen zu gehen.

Zahl der Kunden steigt stark

Rund 300 bis 350 Kunden kommen pro Tag. Und die Zahl steige stark, sagt Kiesenhofer: "Sie nimmt schon seit Pandemiebeginn zu." Nun kommen die Inflation sowie ein Zustrom durch ukrainische Flüchtlinge: "Wir haben alleine in den vergangenen Wochen 150 neue Familienkarten ausgestellt", sagt Kiesenhofer.

OÖNTV war zum Lokalaugenschein im Linzer Sozialmarkt und hat mit Betroffenen gesprochen:

Wie sich die Teuerung auf das tägliche Leben auswirkt Die Teuerung ist beinahe in jedem Bereich des täglichen Lebens zu spüren. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger sind deshalb auf Hilfe angewiesen sind. Ein Lokalaugenschein in einem Linzer Sozialmarkt.

Junge und ältere Kunden

Unter den Kunden seien sowohl junge, alleinerziehende Mütter, Personen mittleren Alters, die teilzeitbeschäftigt sind oder keine Arbeit haben, und ältere Menschen wie Erika Kohlfürst, die eine Mindestpension bezieht. "Ich habe schon seit zehn Jahren eine Einkaufskarte", sagt sie.

Auch Rodney Simmonds, 74, kommt mit seiner Pension kaum über die Runden. Der gebürtige Brite, der schon lange in Linz lebt, war früher Englischlehrer und spürt die Teuerung stark: "Vor Weihnachten haben zum Beispiel Bananen 99 Cent gekostet. Jetzt beträgt der Preis 1,69 Euro – wenn sie in Aktion sind."

Bei den Lebensmitteln handelt es sich um Spenden von großen Supermarktketten, Großwarenhändlern oder kleinen Betrieben. Sie würden aussortiert, weil sie beispielweise aus Überproduktion stammen, Lagerschäden haben oder ihr Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreichen, sagt Kiesenhofer. Im Soma werden sie um etwa ein Drittel des üblichen Preises angeboten.

Ein Menü um 50 Cent

Für Kunden wie Erika Kohlfürst ist das eine große Erleichterung – ebenso, dass sie im dazugehörigen Café um 50 Cent ein Mittagsmenü bekommt. "Einkaufen kostet viel", sagt die Pensionistin. "Und dabei weiß ich noch gar nicht, was mit der Strom- und Wasserrechnung jetzt auf mich zukommt. Das wird ja auch alles teurer."