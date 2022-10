Steiermark holte den Sieg bei "9 Plätze - 9 Schätze"

Zum bereits neunten Mal wurden am Nationalfeiertag neun schöne Fleckerln in Österreich präsentiert und gewürdigt. Armin Assinger, Barbara Karlich und die jeweiligen "Länderpaten" stellten landschaftliche Raritäten aus den Bundesländern vor. Gewonnen hat heuer das "Friedenskircherl auf dem Stoderzinken" in der Steiermark. Die Silbermedaille holte die "Liechtensteinklamm" in Salzburg, die Bronzemedaille die "Üble Schlucht" in Vorarlberg. Ebenfalls zur Wahl standen:

Burgenland: "Donatuskapelle im Blaufränkischland"

Kärnten: "Trögerner Klamm"

Niederösterreich: "Johannesbachklamm"

Salzburg: "Liechtensteinklamm"

Steiermark: "Friedenskircherl auf dem Stoderzinken"

Tirol: "Fernsteinsee"

Wien: "Kaasgrabenkirche"