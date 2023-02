Stefanie R. starb an "massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf"

In der Nähe des Skigebiets Sternstein in Bad Leonfelden wurde die Leiche entdeckt.

Samuel Z. wird Montagnachmittag in die Justizanstalt Linz überstellt. Zuvor muss er noch einmal aussagen. Die Polizei will detailliert wissen, was passiert war. Warum der 18-Jährige aus dem Bezirk Perg einer jungen Frau Sonntagfrüh das Leben nahm. Wie berichtet, soll Z. auf einer Forststraße in Bad Leonfelden mit einer Schneestange auf die Schülerin eingeschlagen haben. Das Ergebnis der Obduktion bestätigt, dass Stefanie R. an "massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf" gestorben