Stefanie Loibingdorfer: Ein glitzerndes Debüt als Christkind

In dieses Kleid zu schlüpfen, sei schon etwas Besonderes, sagt Stefanie Loibingdorfer. Die 25-Jährige aus Neuhofen an der Krems ist seit eineinhalb Jahren beruflich als Sozialpädagogin in St. Isidor tätig. Samstagnacht aber schlüpfte das Nesthäkchen der Familie – sie ist mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen – erstmals in eine neue Rolle. Sie feierte bei der „Langen Nacht der Museen“ im Steyrer Weihnachtsmuseum ihre Premiere als Christkind.

„Es ist schon ein ganz eigenes, ein wunderbares Gefühl, sobald man dieses prächtige, in grün-weiß-silber gehaltene Kleid überstreifen darf“, sagt Loibingdorfer nach ihrem glitzernden Debüt im Christkind-Outfit, das im Stil an die Steyrer Festtracht und den lambergschen Engel angelehnt ist. „Du bewegst dich plötzlich ganz anders, gehst bewusst, langsam, bedächtig und strahlst.“ Doch nicht nur das. Auch bei den Kindern, denen sich das Steyrer Christkind zeigt, stellt sich praktisch augenblicklich ein himmlisches Strahlen im ganzen Gesicht ein. „Diese Vorfreude auf Weihnachten weiterzugeben, ist schön.“

Dabei hatte Loibingdorfer nur zufällig erfahren, dass der Steyrer Tourismusverband auf der Suche nach einem neuen Christkind war. „Mein Freund hat sofort gesagt: Das wäre doch was für dich“, sagt die 170 Zentimeter große, ehemalige Jungscharleiterin, die mit ihren dunklen, mittellangen Locken eigentlich gar nicht wie ein Christkind aussieht. Aber das ist egal, denn jedes der aktuell sechs Steyrer Christkindl trägt ohnehin eine blonde Perücke.

Privat singt und tanzt die sportliche Neuhofnerin gerne, mit Geige, Bratsche und Klavier spielt sie auch drei Instrumente. Vor ihrer Sozialausbildung studierte sie in Graz und Wien zudem Gesang und Schauspiel. „Das hilft natürlich, wenn du diese Rolle als Christkind spielst“, sagt die kontaktfreudige, dennoch nachdenklich-ruhige junge Frau, „aber eigentlich kannst du das gar nicht lernen. Irgendwie muss man zumindest schon ein klein wenig so sein, Leute mögen und auf sie zugehen.“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at