Stefan Pramendorfer: Der beste Nachwuchs-Rauchfangkehrer

Oberösterreichs bester Nachwuchs-Rauchfangkehrer kommt aus dem Innviertel. Der 18-jährige Stefan Pramendorfer aus Eberschwang holte sich beim Landeslehrlingswettbewerb, zu dem sich die Nachwuchs-Elite aus Oberösterreich und Salzburg in der Berufsschule 2 in Linz traf, den Sieg vor Dominik Burgstaller aus Ottensheim.

Ihr Know-how und praktisches Können mussten die jungen Rauchfangkehrer bei einer Abgasmessung und der Wartung von Gasleitungen und Ölbrennern beweisen. Weiters standen ein Kehrgang, Mängelerkennung, eine Leckratenprüfung sowie ein Fachgespräch auf dem Wettbewerbsplan.

Stefan Pramendorfer liebt seinen Beruf. Und es stört ihn auch nicht, dass er tagtäglich mit Ruß und Dreck in Kontakt kommt. „In meinem Beruf lernt man viele Menschen kennen. 95 Prozent freuen sich, wenn wir zu ihnen ins Haus kommen. Nur ganz wenige sind wegen unserer rußigen Kleidung skeptisch“, sagt der 18-jährige Eberschwanger.

Die Berufsschule in Linz war für ihn zu keiner Zeit ein Problem. „Ich habe alle drei Klassen mit Auszeichnung bestanden, heuer sogar mit dem Notendurchschnitt von 1,0“, so der frischgebackene Landessieger.

Beschäftigt ist Stefan Pramendorfer im Betrieb von Gunter Asanger in Ried im Innkreis. „Mein Chef und meine Kollegen haben mir sehr viel beigebracht. Aber auch in der Berufsschule haben wir mit Innungsmeister Gerhard Hofer einen Lehrer, der mit viel Herzblut unterrichtet und uns sehr viel Wissen vermittelt hat“, lobt der junge Eberschwanger seine Lehrmeister.

Ehrgeizig ist Stefan Pramendorfer auf jeden Fall: „In zwei bis drei Jahren möchte ich den Meisterbrief machen und mich beruflich einfach noch weiterentwickeln!“

In seiner Freizeit schraubt er gerne an Mopeds herum und nimmt an „Maurersachs-Rennen“ teil. Auch die Liebe zum Motocross-Fahren hat er erst kürzlich entdeckt. Anfang September wird er Oberösterreich beim Bundesentscheid in Murau vertreten.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at