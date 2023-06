Staus in Oberösterreich wegen Supermarkt-Angeboten

In Linz staute es auf der Welser Straße, der Paschinger Straße und der Unionstraße in beiden Richtungen, in Schwanenstadt entwickelte sich auf der B1 in beiden Richtungen ein Stau. Autofahrer musste einen Zeitverlust von bis zu 20 Minuten in Kauf nehmen. Der Grund dafür: Eine Supermarktkette warb für den 1. Juni mit Angeboten von bis zu minus 50 Prozent auf Non-Food Artikel. Allerdings nur in ausgewählten Filialen.

Die Sonderangebote reichen von Reinigungsgeräten und Möbeln über Tools für den Garten bis hin zu Sportgeräten: So gibt es beispielsweise eine Waschmaschine mit sechs Kilogramm statt 239,00 Euro um 118,99 Euro.

