Startschuss für drei Großprojekte der Polizei

Einsatztrainingszentrum: Im Mai 2019 wurde der Spatenstich gesetzt, Ende des Jahres soll das neue "Einsatztrainingszentrum" in Sattledt eröffnet werden. Rund 4000 Polizisten werden dann vier Mal pro Jahr spezielle Trainings erhalten. In dem dreistöckigen Gebäude können in unterschiedlich gestaltbaren Räumen sowie auf Indoor-Schießbahnen unterschiedlichste Szenarien geübt werden. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: "Das wird eines der modernsten Zentren Europas und das größte Österreichs."

Landesleitzentrale Neu: In der Linzer Gruberstraße werden künftig alle wichtigen Polizeidienste und Notrufe (133, 112), zusammenlaufen. Zentral wird hier über die Vorgehensweise entschieden und der gesamte Streifendienst des Landes koordiniert. "Dadurch werden die Dienststellen in den Bezirken entlastet, wodurch dort mehr Beamte im Außendienst eingesetzt werden können", sagt Pilsl. Gestartet wird am 12. Februar, die Gesamtkosten betragen rund zehn Millionen Euro.

Bereitschaftseinheit: Nach dem von 2017 bis 2018 abgehaltenen Probelauf soll "spätestens zu Jahresende" der Echtbetrieb starten", sagt Pilsl. Die flexiblen Einheiten sollen rasch auf kurzfristige Ereignisse (Drogenschwerpunktkontrollen, Demos) reagieren können. Zu Beginn seien 30 Planstellen vorgesehen, im Endausbau 61.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.