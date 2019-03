Startschuss für die Wahl der Narzissenkönigin

BAD AUSSEE. Bewerbungsfrist läuft bis zum 19. April.

Sie regieren bis Mai: Königin Silvia Mair aus dem Innviertel und die Prinzessinnen Tina Zinhobl aus Ohlsdorf und Cornelia Huber aus Bad Mitterndorf Bild: (TVB Ausseerland)

Beim internationalen Hoheiten-Skirennen auf der Tauplitzalm fiel am vergangenen Samstag der Startschuss für die Wahl zur neuen Königin im Ausseerland-Salzkammergut. Ob der begehrte Titel heuer wieder an eine Oberösterreicherin gehen wird? Die Wochen sind gezählt, bis die aktuell Regierende Silvia Mair aus Neuhofen im Innkreis ihr Krönchen wieder abnehmen muss. Denn alljährlich, bevor sich die dicke Schneedecke in Bad Aussee langsam zurückzieht und die Wiesen ganz in Weiß erblühen, sucht der Tourismusverband ein Hoheiten-Trio, das die Region ein Jahr lang vertritt. Ihren ersten großen Auftritt haben die Königin und ihre zwei Prinzessinnen beim berühmten Narzissenfest, das heuer von 30. Mai bis 2. Juni zum 60. Mal im Ausseerland gefeiert wird.

Auf die drei Auserwählten warten außerdem Einladungen zu Veranstaltungen im In- und Ausland, eine komplette Ausseer-Dirndlausstattung im Wert von 2500 Euro und weitere Preise. Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, die sich im Dirndl und vor der Kamera wohl fühlen, gerne neue Kontakte knüpfen und ein Bewusstsein für Brauchtum haben, können sich bis Freitag, 19. April, unter narzissenfest.at/bewerbung mit einem Lebenslauf, zwei Fotos und ein paar Zeilen, warum sie gerne Narzissenkönigin werden möchten, anmelden. Die Bewerberinnen werden dann ins Ausseerland eingeladen, um sich am Samstag, 27. April, vor einer Jury zu präsentieren. Welche drei Kandidatinnen am Ende das Rennen machen, entscheidet sich am 25. Mai bei der großen Publikumswahl in Bad Aussee.

Noch-Königin Silvia Mair erinnert sich gerne an jenen Abend zurück, an dem sie den Titel geholt hat: "Ich war völlig überrascht, dass es funktioniert hat. Der erste von vielen Höhepunkten in meiner Regentschaft", sagte sie im OÖN-Interview.

Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail an mail@narzissenfest.at oder per Post an Bahnhofstraße 132, 8990 Bad Aussee schicken.

