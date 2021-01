AK-Offensive gegen Diskriminierung von Müttern am Arbeitsplatz

Es gebe zwar ein gesetzliches Diskriminierungsverbot, dennoch würden nach wie vor viele betroffene Frauen oder auch junge Eltern in den AK-Beratungen über Benachteiligungen am Arbeitsplatz berichten, sagte Elfriede Schober, Vizepräsidentin der AK Oberösterreich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Linz. "Viel schlimmer ist aber noch, dass vielen oft gar nicht bewusst ist, dass sie diskriminiert werden." Etwa, weil man vom Arbeitgeber mit Kind nicht mehr als so flexibel eingestuft werde oder man einen Job erst gar nicht bekommt, weil man ein Kind habe.

Auch würden Frauen bei Bewerbungsgesprächen auch jetzt noch immer nach ihrer Familienplanung gefragt. "Die Frau bekommt den Job dann oftmals nicht, weil sie ja mal ein Kind bekommen könnte und danach Pflegefreistellungen benötige oder von der Arbeit immer wieder mal kurz weg müsse, wenn mit dem Kind etwas ist", sagte Schober. Die Arbeitgeber wollten aber stattdessen "immer rund um die Uhr abrufbare Beschäftigte".

Schober berichtete auch von Praxisfällen aus den Beratungen: Etwa von einer Arbeitnehmerin, deren auf Verlängerung angelegtes, befristetes Arbeitsverhältnis doch nicht verlängert wurde, nachdem die Frau während der Befristung eine Fehlgeburt hatte und die "Gefahr" bestehe, dass sie wieder schwanger werden könnte. Auch Väter würden von Benachteiligung in ihrem Job berichten: So sei einem Arbeitnehmer die Prämie gestrichen worden, nur weil er eine Pflegefreistellung für das Kind in Anspruch genommen hatte.

Gegen Diskriminierung anzukämpfen erfordere viel Mut und Energie von den Betroffenen. Deshalb sei anzunehmen, dass nur ein Bruchteil der Diskriminierten auch die AK-Beratung in Anspruch nimmt oder gar rechtlich etwas dagegen vorgeht. Nachdem die Dunkelziffer sehr groß sei, startet die AK jetzt eine Aufklärungskampagne für betroffene (werdende) Eltern, wie AK-Präsident Johann Kalliauer sagte. Gestartet werde mit einer Broschüre samt Fallbeispielen und der rechtlichen Situation, später sollen Infos auf der Homepage sowie in den sozialen Medien folgen.