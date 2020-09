Taferlklassler mit Schultüte und Mund-Nasen-Schutz neben Babyelefanten als Pappaufsteller – mit diesem ungewohnten Anblick hat gestern in Wien für knapp 18.000 Schulanfänger der Ernst des Lebens begonnen. "Lasst euch durch die Maske nicht stören. In der Klasse kann man sie abnehmen", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) den Erstklasslern einer Ganztags-Volksschule in Wien-Donaustadt bei einem Besuch.