Start in die Hüttensaison: "Wir hatten schon viel zu lange Stillstand"

Der 1. Mai war für viele Hüttenwirte in den vergangenen Jahren alles andere als arbeitsfrei: An diesem Tag begann traditionell eine lange Saison, die erst mit dem Nationalfeiertag am 26. Oktober zu Ende ging. Vergangenes Jahr fiel dieser Startschuss wegen der Corona-Pandemie erst zwei Wochen später, heuer sind es es sogar drei: Am 19. Mai dürfen Oberösterreichs Berghütten – unter strengen Auflagen und samt Beherbergung – wieder öffnen.