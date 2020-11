Der 7. Dezember ist ein guter Tag zum Durchstarten. Zumindest war er das vergangenes Jahr. Mit einem Teilbetrieb begann in Hinterstoder und auf der Wurzeralm an einem sonnigen Samstag die Skisaison. "Sie wäre die beste in unserer Geschichte geworden, wenn wir nicht am 16. März zusperren hätten müssen", sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu). Der erste Lockdown nahm damals den Schwung.