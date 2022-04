Starmania: 15-jährige Oberösterreicherin unter den besten Acht

In der Vorwoche war es für das Küken im Starmania-Stall denkbar knapp: Nur mit dem Jury-Ticket kam Valentina Thoms eine Runde weiter und damit in die dritte Finalshow. Am Freitagabend musste die 15-Jährige aus Altmünster nicht so lange zittern: Nach Marco Spiegl war ihr Name der zweite, den Moderatorin Arabella Kiesbauer verkündete. Der jungen Musikerin war die Erleichterung anzusehen.

"Goldschatz mit Riesenpotential"

Zuvor hatte sie die Jury mit ihrer Version von Delacays "Subway Song" überzeugt. Bernhard Speer, der anstelle des corona-positiven Josh eingesprungen war, attestierte der 15-Jährigen "Riesenpotential", ebenso wie Lili Paul-Roncalli. Als "Goldschatz mit ganz großer Stimme" bezeichnete Melissa Naschenweng die junge Oberösterreicherin.

Thoms selbst zeigte sich "extrem stolz" so weit gekommen zu sein. Die Zitterpartie der Vorwoche habe zwar an ihrem Selbstbewusstsein gekratzt, sie habe aber auch viel Zuspruch und positive Nachrichten bekommen. Selbst Julian Le Play, dessen Hit "Hand in Hand" sie in der Vorwoche darbot, sprach der 15-Jährigen Mut zu. "Er hat mir geschrieben, ich soll weitermachen und mir viel Glück gewünscht", so Thoms auf der Bühne.

Duette in der vierten Finalshow

Thoms darf sich nun zu den acht besten Kandidaten der aktuellen Staffel zählen. In der vierten Finalshow tritt sie gegen Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner, Daniel Fink, Sebastian Holzer, Nadja Inzko, Lukas Meusburger und Marco Spiegl an. Erstmals singen die "Starmanics" dann auch im Duett.