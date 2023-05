Starkregen, Sturm, Hagel: Unwetter ziehen über Österreich

Schwüle Luft und dunkle Gewitterwolken waren die Vorboten einer Unwetterfront, die dem Osten Österreichs am Dienstag Starkregen, Hagel und Windböen bescherte. Die Folge: Überschwemmte Straßen, übergelaufene Bäche, eingeknickte Bäume und überflutete Keller.

In Oberösterreich war zuerst die Ischler Feuerwehr gefordert: Zu Mittag seien "heftige Unwetter" im Salzkammergut niedergegangen, sodass in einem Gebäude zwei Kellerräume unter Wasser standen. "Das Wasser wurde durch den Kanal ins Gebäude hereingedrückt", berichtet die Feuerwehr, die eineinhalb Stunden mit dem Absaugen beschäftigt war. Im Laufe des Nachmittags mehrten sich die Unwettereinsätze in Oberösterreich, betroffen war vor allem der Raum Feldkirchen/Eferding.

Hof in Schönleiten voller Schlamm

In Schönleiten (Gemeinde Hartkirchen) dauerten die Aufräumarbeiten mehrere Stunden an. "Alles war voller Schlamm, der Güterweg, die Hofeinfahrt und der Innenhof", sagt der Kommandant der Feuerwehr Öd in Bergen, Hermann Fasching. Nach mehr als vier Stunden hatten er und seine Kameraden die Spuren beseitigt. Unterstützt wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr Haizing, es galt Alarmstufe 2.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Regenschwerpunkt im Süden

Die Geosphere Austria hatte für den Nachmittag eine gelbe Gewitterwarnung herausgegeben, ganz abklingen werden die Niederschläge aber nicht. "Im südlichen Bergland regnet es zum Teil die ganze Nacht immer wieder", so die Prognose der Meteorologen. Und auch am Mittwoch halten die Regenschauer im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region an. Im Norden des Landes kann sich zwischenzeitlich die Sonne zeigen. Es kühlt spürbar ab: Nach einem sommerlichen Wochenstart mit bis zu 26 Grad sind am Mittwoch 19 Grad das höchste der Gefühle.

Traumwetter zu Pfingsten

Schon am Donnerstag ist der Spuk wieder vorbei. Obwohl in den Bergen einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen sind, dominiert in ganz Oberösterreich der Sonnenschein. Unangenehm könnte der Wind sein, die Temperaturen steigen wieder auf 24 Grad. Und die gute Nachricht zum Schluss: Das Pfingswochenende hält Traumwetter bereit. Eine detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper