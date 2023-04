Starkregen in St. Gilgen: Landesgeologe bleibt „misstrauisch“ 

25 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter: mit so viel Niederschlag für das Salzkammergut innerhalb von 24 Stunden rechnen die Meteorologen von Freitag auf Samstag. In etwa dieselbe Regenmenge ist bereits in den zwei Tagen zuvor gefallen. Das entspreche in Summe zwei Drittel bis drei Viertel der gesamten Niederschlagsmenge im April, sagt Meteorologe Michael Butschek von GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liege bei 700 bis 1000 Metern.